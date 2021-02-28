新竹縣相隔10多年後，再次啟動尖石鄉油羅溪疏濬工程，縣長楊文科希望5月汎期前能完工，二河局日前初審要求縣府補充說明疏濬的必要性，並召開地方說明會，工務處長林鶴斯表示，疏濬工程預計將延後年底完成。

林鶴斯說，這次油羅溪疏濬範圍在尖石大橋上游到嘉興大橋約2公里長的河床，預計疏濬60萬立方公尺的砂石，將根據二局意見補充疏濬必要性資料及近期內召開地方說明會，期儘速通過初審，函報水利署辦理複審。

林鶴斯表示，油羅溪2008年疏濬後，目前河段已淤積大量砂石，內灣大橋旁就是全國知名的內灣老街，辦理疏濬可穩定河防與沿岸居民生命財產安全，也能在疫情影響砂石進口情形下，穩定提供新竹縣建築業和竹科廠商建廠所需的砂石料源。

縣府當年以公共造產基金辦理油羅溪疏濬工 程，曾獲得全國河川疏濬的典範，但相關承辦人都已離職，工務處在參考南投縣疏濬的操作模式後，決定採用更精進的「砂石車運輸監控系統」。

工務處說明，油羅溪疏濬工程經費約1.1億，採即採即售、採售分離方式辦理，將工程分為監造、保全、資訊系統、土石採取、環境監測及施工便道等6項標案，向不同廠商招商，將可杜絕砂石超採、盜採等弊端發生。

採用更精進的「砂石車運輸監控系統」，砂石車進出管制站都必須刷卡，安裝衛星定位器，按規畫路線行駛，監控影像及出料資訊皆同步傳送至疏濬管理系統，讓疏濬作業全程公平、公正、公開化，期能在年底完工，預計可為縣庫增加逾5千萬收入。

(中時 )