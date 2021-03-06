竹苗中全天減壓供水 中市放寬工商業使用地下水限制

經濟部水利署旱災中央災害應變中心決議，新竹、苗栗及台中地區自3日起自來水減壓時段，由原本夜間10時至隔日6時擴大為「全日實施」，為降低工商業用水影響，台中市政府放寬工商業使用地下水限制，並爭取佈設RO級移動式淨水設備；另提供6處水資源回收中心回收水及72處新建建築工程工地地下水資源，讓市民免費取用作為次級用水使用。

經發局長張峯源說，台中地區主要水庫鯉魚潭及德基水庫蓄水量昨日分別僅剩15.42％及11.2％，已進入抗旱嚴峻時刻，旱災中央災害應變中心日前決議，台中市自3月3日起自來水減壓時段由原本夜間10時至隔日6時擴大為「全日實施」；另每月用水量1,000度以上的非工業大用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者，節水率由減量供水10％提升至20％。

經發局指出，為減緩旱災對台中工商業造成用水影響，市府與自來水公司嚴陣以待整備抗旱作業，開放工商業地下水權人(一般水) 自今年1月11日起至6月30日止，有增量用水需求可向主管機關提出申請，經主管機關與水利局確認、備查後，即可於期間內不受所領水權狀登載事項(用水範圍及引用水量)限制。

自來水公司也開放南投集集淨水廠及嘉和淨水廠2處工業用水載水地點，並於日前會同經濟部水利署及市府水利局現勘評估，爭取於水湳水資源回收中心設置經濟部水利署RO淨水設備，初步規劃設置每日可產水500噸(相當於2000人每日自來水用水量)的設備，有效將放流水質提升至工業甚至科技業者作為冷卻水使用，預計3月底設置完成，4月啟動供水，減緩工業經濟損失。

張峯源強調，市府實施各項抗旱措施減緩衝擊，提供市民及工商業者每日出水量約10.6萬噸的6處水資源回收中心回收水，以及每日出水量約100多萬噸的72處新建建築工程工地地下水資源，讓市民免費取用作為次級用水使用，呼籲大家節約用水。相關節水辦法及資訊可至市府經發局抗旱專區( https：／／www.economic.taichung.gov.tw／1627020／Nodelist )查詢。

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