高雄市政府與一卡通公司原本在除夕夜舉辦的「線上領紅包」活動，因民眾熱烈踴躍參與，過於壅塞，宣告活動暫緩擇日再辦。高雄市政府與一卡通公司於14日宣佈，線上領紅包活動將在2/16（初五）上午8:00起再次舉辦，同時，獎項加碼加倍，數量由原先的5萬包增加至10萬包。而為避免民眾因為一時熱烈參與，造成壅塞，活動形式略做調整，改為線上登錄制，十萬名人內，人人有獎，超出十萬名額才改為抽籤，只要於2/17下午2:00前完成登錄者並有LINE Pay Money帳戶者，均可參與紅包活動，民眾可以不用急於第一時間登錄，避開網路壅塞。

一卡通公司特別說明，初五迎財神的線上領紅包，從2/16上午8:00起到2/17下午2：00點截止，民眾都可以透過高雄市政府的官方LINE帳號中的活動訊息，點擊完成線上登錄，僅需登錄身分證字號即可參加，步驟相當簡單。高雄市政府跟一卡通公司將於2/18完成紅包抽籤與金額入帳，民眾於2/18當天將會陸續透過LINE錢包訊息，收到紅包中獎金額與入帳通知。

一卡通公司強調，線上領紅包活動登錄人數無上限，若登錄人數不滿10萬人，人人有紅包，若登錄人數超過10萬人，則以電腦隨機亂數方式抽出10萬人，並亂數隨機分配紅包，金額同先前活動，計有1元、2元、88元、888元，登錄之身分證字號需完成 LINE Pay Money 註冊，才能領取線上紅包，每個登錄成功的身份證字號均有一次抽獎機會。

一卡通公司表示，除夕領紅包活動，因民眾踴躍參與，造成系統壅塞及民眾不便，一卡通公司與高雄市政府重新調整領取方式，這次於初五舉辦，除了方便民眾參與，也讓更多民眾能開心領紅包，迎財神接財氣，讓民眾富貴一整年。

(科技)