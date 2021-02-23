茶籽堂23日兩路並進擴版圖，一是攜手無氏製作，設計專屬「冷用品油匙」並推出「2021臺灣籽苦茶油醇飲禮盒」限量上市；二是首次進軍高雄漢神巨蛋設置快閃櫃，搶攻南台灣市場。

茶籽堂品牌創辦人趙文豪表示，進駐漢神巨蛋快閃櫃設置，有2個品牌戰略意義。首先，以往中南部民眾多半透過飯店旅宿的備品或線上官方商城接觸到茶籽堂，現在終於臨櫃購買與體驗；其次，過去茶籽堂產品較常出現在文創型通路，這次在漢神巨蛋是首次進入大型購物中心，希望擴大市場版圖。

為了讓消費者日常品飲體驗更便利，茶籽堂與無氏製作合作，打造苦茶油生飲、冷用品飲文化，推出2021臺灣籽苦茶油醇飲禮盒，內含一瓶臺灣大果苦茶油與一支特製品油匙，精美包裝設計將搶攻贈禮市場。

茶籽堂的苦茶油採用100％臺灣籽在地新鮮生產，富含高單位不飽和脂肪酸並完整保存維生素A、維生素E、α-與β-胡蘿蔔素、多酚、角鯊烯等微量元素，為了避免珍稀微量元素流失，鼓勵消費者生飲、冷用，茶籽堂與永續回收玻璃大廠「春池玻璃」聯手打造專屬冷用品油匙。

此外，茶籽堂也首度進駐高雄百貨市場龍頭漢神巨蛋設置快閃櫃，主打新上市的2021臺灣籽苦茶油醇飲禮盒、人氣冠軍肖楠葉髮身雙入禮盒，並以經典版畫元素作為主視覺呈現櫃位陳列。

(工商 )