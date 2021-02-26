板橋大遠百搶攻228連續假期人潮和買氣，昨（25日）起至3月11日推出「春季和風饗宴」，網羅日式美食料理、遊日必買伴手禮、夢幻甜品，其中有超過10家日式熟食，讓消費者不用飛到日本；即日起至3月3日百貨服飾、名品消費累滿5000送400，遠百APP會員單筆滿5000再加送100，即日起至3月3日再加送50元日本展抵用券。

板橋大遠百春季和風饗宴，販售許多日式美食及器物。（遠百提供）

這次日本展有5個美食初登場，包含日本橫濱開業超過114年老店「崎陽軒」推出「冷卻也很好吃的燒賣」，20顆360元、「燒賣便當」175元，限量30個；日式煎餃西川家「海味鮮蝦燒餃子」10個150元；華門章魚燒130元；北國捲捲豬飯糰90元；卷卷蛋糕生乳銅鑼燒禮盒450元。

板橋大遠百春季和風饗宴，西川家海味鮮蝦燒餃子，10顆150元。（遠百提供）

即日起至3月11日遠百APP會員於日本展會場當日單筆滿500元，有機會抽雄獅旅行社旅遊券20000元及日本小津刺繡。此外，憑HAPPY GO卡於日本展會場當日累滿800元，贈CANDO日本中平萌兔櫻花碗，滿1000元贈西川家招牌豬肉燒餃子，滿1500元贈華門章魚燒。2月28有日式風格氣球秀、3月6日有日式花式足球表演秀，供消費者攜家帶券觀賞。

板橋大遠百春季和風饗宴，卷卷蛋糕生乳銅鑼燒禮盒，450元，有多款吸睛可愛造型可選擇。（遠百提供）

(中時 )