六福旅遊集團與莊福文教基金會長期關注全球動物滅絕議題，為了讓物種永續發展，與犀牛血緣豐富性，因此與日本東武鐵道集團跨國合作，促成台日犀牛聯姻，園區內的小犀牛「艾瑪」預計4月遠赴日本當媳婦，目前飼養員也加緊為牠進行行前特訓。

莊福文教基金會也拍影片紀錄犀牛妹「艾瑪」出嫁前的生活。(影片來源/youtube/莊福文教基金會)

六福集團的犀牛繁育成果佳，園區內共有23隻白犀牛，是全亞洲目前最大犀牛繁育中心，更於2015年及2016年前進南非，關注犀牛的原生地，也與當地犀牛孤兒院(Care for Wild)共同簽署保育合作意向書，預計今年4月啟動台灣史上最大瀕危動物輸出。

為了讓六福犀牛妹「艾瑪」遠赴日本更順利，目前也加緊為牠特訓，保育員開始講日語口令讓「艾瑪」習慣，例如「等一下」、「過來」、「停」、「吃飯」及「不錯喔」等，六福村動物管理部的保育員黃子桓表示，目前將「艾瑪」隔離至他處，就是希望在牠遠赴日本前，提供穩定的飲食，讓「艾瑪」能夠更健康成長。

保育員替「艾瑪」注射晶片，方便追蹤與體溫監測，每個月都會幫牠量身長及體重，紀錄牠嫁到日本前的狀況，六福村動物管理部的獸醫師陳奕如表示，目前「艾瑪」重達624公斤，他們也會觀察犀牛的胸部是否有皺褶，假若胸部皺褶程度與腹部一樣，甚至更多，代表牠體型過瘦，而目前「艾瑪」的胸部平滑，且非常豐滿，是一隻體態蠻好的犀牛。

而莊福文教基金會也在youtube釋出犀牛妹「艾瑪」的近況，保育員每天餵食牠吃精料、苜蓿草片、百慕達草等，擔心牠嫁到日本後，恐怕就吃不到家鄉味，因此也會打包一些飼料運至日本。