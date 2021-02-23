市議員李中出示市府提供的牛年小提燈（左）與列印的小提燈（右）作比較，抨擊美意大打折扣。（市議員李中提供）

議員批下載小提燈製作有欠思考 觀旅局：既環保永續又享受DIY樂趣

台中市觀光旅遊局開放線上下載列印元宵節小提燈製作，強調在家即可享手作慶元宵；市議員李中23日抨擊說，因相關配套有欠思考，反而造成民眾不便。市府觀旅局強調，開放民眾下載不受數量限制，DIY小提燈光源建議可購買勞作小LED，既環保永續又可享受DIY樂趣。

李中指出，往年配合舉辦燈會，市政府都會印製小提燈供小朋友領取，今年因為疫情緣故取消燈會，燈會相關經費不需使用，小提燈的數量理應增加，但實際的發送數量似乎是不夠，以致於觀旅局要開放民眾自行下載DIY。

李中接獲民眾抱怨，觀旅局雖然在圖檔上建議，要用A3西卡紙來列印，但現在一般家庭多半只有A4尺寸的黑色噴墨印表機，且因為送紙機制無法使用西卡紙，只能用一般噴墨影印紙列印；他特別請助理列印試組裝，從裁切到組裝完成，要花1個多小時，且因為紙張過軟，過程十分不順利。

李中說，元宵節提燈最重要的關鍵其實是燈，但民眾自行下載且組裝完成後，發現到沒有燈泡來點亮，難不成要民眾去找蠟燭來點？且現在要去哪邊找到符合小提燈尺寸的蠟燭，家長因此傷透腦筋，這些負面情緒都讓下載小提燈DIY的政策美意大打折扣，好事變成負評。

觀旅局表示，市府預算有限今年元宵小提燈循往例採限量製作發送。因應2021中台灣元宵燈會停辦，原定於活動現場發送的小提燈轉由區里系統發送。因牛年小提燈造型喜氣討喜民眾反應熱烈，市府加碼開放小提燈模組檔案，讓民眾於網路下載，可自行列印DIY不會受到數量限制。

觀旅局強調，關於DIY小提燈光源，建議民眾可購買勞作小LED燈泡並設法固定在提燈內部。市府來年亦將開放元宵小提燈檔案供民眾上網列印，建議民眾可重複使用，不但環保永續又可享受DIY樂趣。考量到裁切組裝及耐用度，市府提供的列印紙張建議，民眾亦可使用一般紙張輸出。

(中時 )