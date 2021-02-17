半導體材料供應商崇越科技（5434）受惠半導體產能全線吃緊，促成半導體材料銷售成長動能，帶動業績表現再度攀升，去年營收創下361.7億元的新高紀錄後，今年延續營運熱度，元月營收達31.5億元，年增12.6％，締造歷年同期新高。

崇越科技除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約八成，環保工程逾一成，其餘為太陽能與廠務系統工程等。

近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。崇越科技上月宣布將在臺北大學運動中心創立「XPORTS」專業運動訓練品牌，引進日本鳥取「初動負荷器材」，結合國立體育大學江杰穎教授的運動科學檢測及肌力訓練，建置一整套專業的運動訓練、運動恢復、運動復健機制。 崇越集團董事長郭智輝表示，崇越集團投資上千萬元建置運動訓練機制及室內棒壘球練習場，打造良好棒球訓練基地，期許打造出台灣的「費雪運動訓練中心」，扮演台灣運動員的夢想推手。

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