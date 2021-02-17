據大陸外交部網站2月16日消息，大陸國務委員兼外長王毅和南韓新任外長鄭義溶16日通電話。王毅表示，中方願同韓方加強雙多邊抗疫合作；中方支持開放、包容的地區合作機制，反對以意識形態畫分陣營；盼各方為實現朝鮮半島無核化、建立朝鮮半島永久和平機制兩大目標作出努力。

王毅表示，中韓互為重要近鄰和戰略合作夥伴。在兩國最高領導人關心指引和雙方共同努力下，兩國關係正朝著實現共同發展、致力地區和平、攜手振興亞洲、促進世界繁榮的目標邁進。

王毅說，今年是「中韓文化交流年」開啓之年，明年將迎來中韓建交30週年，對兩國關係具有重要意義。兩國元首新年伊始再次通話，共同啟動文化交流年，就加強各領域交流合作達成新的重要共識，為全年兩國關係發展開了個好頭。當前國際地區形勢變化很快，雙方應加強溝通合作，落實好兩國元首重要共識，推動中韓戰略合作夥伴關係與時俱進邁上新台階。

王毅表示，中方願同韓方鞏固抗疫成果，加強雙多邊抗疫合作，繼續完善聯防聯控和「快捷通道」安排，避免相互輸出疫情，同時保障急需人員往來，服務兩國經濟發展和各領域交流合作。

鄭義溶祝賀大陸人民春節快樂，表示韓方高度重視發展對華關係，未來兩年對韓中關係十分重要。雙方應共同規畫好下階段高層交往，辦好文化交流年和建交30週年紀念活動，深化經貿、人文等領域交流合作。韓方堅定支持中方主辦北京冬奧會，也願與中國深化地區抗疫合作。

雙方還就共同關心的國際問題交換了意見。王毅表示，中方支持開放、包容的地區合作機制，反對以意識形態畫分陣營。

關於朝鮮半島局勢，王毅表示，半島局勢走向事關中韓各自重要利益。中方一貫重視韓方作為當事方在半島事務中的獨特作用。各方應加強溝通協調，為維護半島和平穩定，實現半島無核化、建立半島永久和平機制兩大目標作出努力。鄭義溶介紹了韓方的立場，表示韓方願為推動重啟半島和談繼續發揮建設性作用。

(中時 )