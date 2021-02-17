希臘爆規模5地震 深度僅6公里 15:092021/02/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雅典地球動力學研究所（Athens Geodynamic Institute）指出，希臘濱海城鎮納夫帕克托斯（Nafpaktos）附近今晨發生規模5.0 地震。目前尚未傳出災損消息。 這起地震的震央位於納夫帕克托斯東南方11公里處，深度為6公里。 當地消防部門表示，目前未有災損通報的消息。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1100217 美聯社解析陰謀論 劍指陸帶頭散布疫源假消息 萬那杜外海淺層強震 規模6.2 (中央社) #地震 #消息 #克托斯 #公里 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電小心 美半導體巨頭要拜登力拚3奈米以下製程 14:342021/02/17 財經 緬甸調軍隊進駐大城 聯合國憂是殺戮抗議者前兆 09:492021/02/17 國際 緬甸局勢動盪僑民欲返台 華航排2班機救援 19:112021/02/16 政治 哈利情人節報喜 梅根將迎第2胎 04:102021/02/16 國際大事 日本福島強震後... 村田、太陽誘電恢復生產 04:102021/02/17 產業．科技 大陸機關炮海警船駛入釣魚島海域 擬追趕日本漁船 18:322021/02/16 兩岸 2000萬元刮刮樂 頭獎還有機會 04:102021/02/16 財經焦點 5G電信雲 公有雲攜手電信商契機 04:102021/02/16 產業特刊 金牛年匯率展望 學者：新台幣強勢格局難撼動 23:112021/02/16 財經 27歲女星爆搭上已婚律師 疑對話外流怨：1個月沒發生關係 10:382021/02/17 娛樂 不信緬甸軍方會移交政權 反對派號召百萬人抗議 14:042021/02/17 國際 國際熱門新聞 神秘消失超過1年 北韓第一夫人李雪主現身曝重大訊息 - 國際 影》杜拜公主被老爸囚禁 瀕臨崩潰求救影片曝光 - 國際 推動新冠紓困中評川普 拜登終於老實說 - 國際 印度陸軍：解放軍撤離班公湖 準備2階段撤軍 - 國際 - 中央社 拜登：陸將因侵犯人權付出代價 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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