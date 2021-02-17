雅典地球動力學研究所（Athens Geodynamic Institute）指出，希臘濱海城鎮納夫帕克托斯（Nafpaktos）附近今晨發生規模5.0 地震。目前尚未傳出災損消息。

這起地震的震央位於納夫帕克托斯東南方11公里處，深度為6公里。

當地消防部門表示，目前未有災損通報的消息。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1100217

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(中央社)

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