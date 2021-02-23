加拿大國會今天通過一項不具約束力的動議，稱中國在新疆地區對待維吾爾族穆斯林的方式構成種族滅絕，施壓自由黨總理杜魯道（Justin Trudeau）的政府跟進。

路透社報導，加拿大下議院以266票同意、0票反對，通過反對黨保守黨提出的這項動議。下議院共338席。

杜魯道與他的內閣成員棄權，不過自由黨的「後座議員」普遍投下贊成票。「後座議員」是指執政黨議員中的非內閣成員。

加拿大國會議員也在表決前修改動議內容，呼籲國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee），如果中國持續這麼對待維吾爾族穆斯林，就別讓北京主辦2022年冬季奧運。

杜魯道的保守黨對手一直施壓他更強硬地對待中國。加拿大2018年依美國逮捕令拘捕華為技術有限公司財務長孟晚舟後，中國依間諜罪名拘禁兩名加拿大人，使得兩國間的外交緊張關係升高。

中國在新疆設置所謂的「職業技能教育培訓中心」，聲稱要根除極端主義並教導新技能，但外界稱這是集中營，普遍譴責中國。北京則否認新疆出現虐待行為的指控。

保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）援引維吾爾族人權受侵犯的證詞、文件與媒體報導說：「我們不能再忽視這件事了。我們必須明確說出這個行為－種族滅絕。」

杜魯道一直不願使用種族滅絕這個詞語，稱尋求西方盟國對中國人權議題凝聚廣泛共識，將是最佳的因應之道。

杜魯道19日與七大工業國集團（G7）領袖談話後說：「多個國家一同往前邁進將是最好的因應辦法，以證明西方民主國家團結一致…對據傳新疆發生的事極度關切並感到難過。」

政府消息人士說，杜魯道與美國總統拜登明天下午將舉行雙邊視訊會議，可能討論到與中國的關係。

前美國總統川普在上月任期最後一天稱，中國打壓維吾爾族穆斯林，「犯下種族滅絕與違反人道罪」。

拜登的美國駐聯合國大使人選湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，拜登政府試圖確保維持宣稱中國犯下種族滅絕。

中國駐渥太華大使叢培武否認中國犯下外界指控的種族滅絕行為。

叢培武在加拿大國會議員表決前受訪時說：「西方國家沒有立場對中國的人權情況指指點點。新疆地區根本沒有所謂的種族滅絕情況。」

(中央社)