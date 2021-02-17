開工意味春節連假結束，上班族也要開始收心，繼續再為新的一年努力，儘管開工讓許多人心情變差，不過運勢在過年後，也可能有所變化，所以各位先別急著煩惱職場上的問題，命理專家「清水孟國際小孟老師」就分享5個今年荷包賺飽飽的星座，開工後可能因此一飛衝天、暴富。

第五名–處女座

處女座的人在開工後，對於工作變得積極又進取，財運上也會跟著上漲，他們不怕麻煩，只要有機會就願意努力，甚至會想辦法拓展賺錢的機會與領域，經過他們一番努力，再加上運勢不錯的因素下，他們今年的財運算不錯，且在個人努力下而有好成績。

第四名–雙魚座

雙魚座開工後運氣頗佳，主要來自過去替自己儲蓄的習慣，或是投資儲蓄等相關項目，而在接下來的一段時間裡，他們過去的努力將獲得回報，長期投資的產品也開始獲利，建議雙魚座的人在此階段更應努力工作，正財運也會有好的收穫。

第三名–射手座

射手座在開工後，整個人會有煥然一新的感覺，他們將揮別過去煩躁的事情，所有問題都漸漸告一段落了，假若有轉換跑道的想法，也會遇到不錯的機會，有可能是親友帶來的好消息，對方舉薦你良好的工作機會，不僅如此，工作上被挖角的機會頗高，若遇到其他公司來挖角，可以談一個較優渥的薪水，對方願意接受你開出的條件極高。

第二名–獅子座

獅子座的人早在聖誕期間，工作運勢就非常好，也由於他們越做越順，不僅更有自信也更堅強，因此在職場上能發揮領袖氣質，帶領工作夥伴向更好的方向前進，其中若覺得過去過得太頹廢的獅子，可以趁開工後的好運勢，重新振作起來，在開拓財源這一塊展現勢在必得的決心。

第一名–金牛座

金牛座的人在開工後，假若從事做業績的相關行業，他們將獲有好成績，且不受外界影響，雖然業績壓力大，但他們在工作上相當認真，因此就算公司有什麼問題，老闆仍非常喜歡且眷顧他們，也不會找麻煩，獲得老闆與主管的賞識，未來甚至有加薪的機會，而在投資方面，他們屬於穩穩賺的類型，操作穩定又懂得避開風險，錢財積少成多聚沙成塔。

開工後立即大發的5大星座 文/清水孟國際塔羅小孟老師 第五名 處女座 處女座的人開工後工作與財運上非常的積極進取，不怕麻煩有機會就努力，並且會想辦法拓展自己賺錢的機會跟領域，努力上值得嘉許又擁有不錯的運氣，所以財運算是運勢良好在加個人努力... 由小孟老師星座塔羅牌之清水孟發佈於 2021年2月16日 星期二

(中時新聞網)