周六補班 全聯OFF COFFEE自帶保溫杯省13元 15:012021/02/18 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應20日是補班日，全聯為療癒上班族的心，即日起至21日推出OFF COFFEE小確幸優惠。（全聯提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應20日是補班日，全聯為療癒上班族的心，即日起至21日推出OFF COFFEE小確幸優惠，活動期間冰/熱美式原價25元、特價15元；冰/熱拿鐵原價35元、特價25元。響應環保自帶杯子還可省3元，等於1杯美式咖啡最便宜13元，相當划算。 2／20補班日不憂鬱 美國功夫茶奶蓋綠第2杯只要6元 精材、京元電 接單滿到下半年 (中時 ) #全聯 #OFF #COFFEE #自帶 #原價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 牛年股匯開紅盤 公銀看GDP破4 04:102021/02/18 財經焦點 旺旺友聯車體損失險 愛車有保障 04:102021/02/18 產業特刊 瑞鼎擠下綠界 興櫃股王換人 04:102021/02/18 財經要聞 資金輪動至低估值、低基期股 台股大漲百點再創高 11:402021/02/18 財經 周六補班 國5北上蘇澳至頭城2／21暫停實施高乘載 14:582021/02/18 生活 大專助學措施 最高學雜費全免 04:102021/02/18 焦點要聞 福特打造歐洲全電動車廠房 04:102021/02/18 全球財經 合晶鈺創群聯 外資超嗨 04:102021/02/18 證券．權證 貨運給力 陽明、萬海元月業績齊攀峰 04:102021/02/18 證券．權證 年後拚甩油 運動品下殺5折 04:102021/02/18 時尚消費 聯發科驚喜破千 八千金再現 04:102021/02/18 財經要聞 生活熱門新聞 趙少康批買疫苗偷雞摸狗 陳時中吐3字回應 - 生活 抱怨奏效 BNT疫苗有譜 陳時中：感謝德國人道情操 - 生活 皮夾不見卡片全掛失！他回家見這幕眼神死 3.9萬網友笑瘋 - 生活 刮刮樂號碼槓龜竟中4500元 網驚：原來還有這種的 - 生活 麥當勞洋葱這樣做出來！員工曝光廚房內幕 網喊：不敢再吃 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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