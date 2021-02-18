因應20日是補班日，全聯為療癒上班族的心，即日起至21日推出OFF COFFEE小確幸優惠，活動期間冰/熱美式原價25元、特價15元；冰/熱拿鐵原價35元、特價25元。響應環保自帶杯子還可省3元，等於1杯美式咖啡最便宜13元，相當划算。

(中時 )