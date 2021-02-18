大四前鋒陳怡萱、大三射手吳明臻第2節連2發三分彈、前者還追加一次「三分打」，UBA公開女一級上季第5台灣師大靠這波9比0突破平手僵局，單節轟下33分，最終87比77力克上季第四台北市大，拿下109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽首勝，朝重返上季失去的四強邁出第一步。

這也是台師大繼去年11月中預賽首戰76比56獲勝後，本季對北市2連勝，教練梁嘉音說，有預賽贏20分的經驗，加上賽前做了些功課，此役有必勝決心，要搶下攸關能否重返4強的重要戰役。

梁嘉音透露：「為了4強這個目標，球隊過年只放除夕、初一2天，且不當年假放，而算是周六、日例假，大家心中才不會有疙瘩，也都可以接受，因而狀況調得還可以。」

台師大本戰5人得分上雙，控衛徐詩涵三分球4投中2拿個人本季最高的18分，並有6助攻、4籃板，吳明臻三分球2投中2得16分、5助攻、4籃板，陳映慈12分，陳雅彤11分、8籃板，陳怡萱10分。

老家在苗栗三義的徐詩涵表示，過年2天假期還ok，至少有回家兩個晚上，如同教練所說，4強目標很重要、大意不得，今天開局大家手腳沒放開，第2節攻守才漸上軌道，得以拉開比數，但第4節雖又被追近，仍順利保住首勝

(中時 )