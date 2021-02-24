高大成談黑幫亂鬥 曝3原因惹殺機

台南黑道仇殺案造成8天2死，台南市警察局長方仰寧23日深夜致歉表達遺憾，將重新檢視布署過程，若有責任一定追究到底，當前要務是遏止黑道再度尋仇，警政署長陳家欽24日南下，要求刑事局介入，誓言將黑道幫派砍草除根。

台南市黑道仇殺一再上演續集，台南市警方本以為23日曾嫌投案後，16日的安平街頭凶殺案僅剩3人在逃，可暫告平息，不料蔡姓主嫌自認走投無路，乾脆發狠槍殺安平角頭老大陳建文再投案，引發另一波社會矚目。

方仰寧23日出面表示，蔡男原已被警方追捕到走投無路，手下曾嫌也已到案，很遺憾蔡男投案前卻又犯下陳男槍擊案，造成台南市治安不良結果，對市民感到抱歉，將重新檢視布署過程，若有責任，一定會查辦到底。

台南8天內發生2件仇殺牽連命案，陳家欽24日南下台與方仰寧會面，他表示整起事件根源於黑道幫派內部的不法利益，相關嫌犯已陸續緝捕到案，後續仍會持續掃蕩，警政署對黑幫必定斬草除根。

台南市長黃偉哲上任2年就換了4任警察局長，台南市警方近日又讓蔡男在短時間犯下兩起命案，外界質疑警方維護治安不力。陳家欽回應台南市警方已非常努力追緝相關嫌犯，至今僅剩1人在逃，警方一定會揪出法辦，台南市治安一向良好，警方有決心讓治安恢復令人民滿意的程度。

(中時 )