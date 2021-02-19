為緩解兩國間緊張關係，美國今天不但表示要放寬前朝川普政府對聯合國認可的伊朗外交人員所實施的嚴苛限制，還稱願意和2015年參與伊朗談判核子協議的各國再度召開會議。

法新社報導，美國國務院官員向記者表示：「這麼做的概念是要透過修改針對（伊朗外交人員）國內旅行的限制，採取行動移除多邊外交方面不必要的障礙。」

川普2019年限制伊朗外交人員只能在聯合國總部周邊地區活動，是川普任內對伊朗施以最大壓力的一部分。伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）甚至曾表示，自己出席聯合國大會期間，遭禁止探訪當時正在紐約一間醫院接受癌症治療的伊朗駐聯合國大使塔赫特-拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）。

國務院表示，伊朗外交人員仍將遵守針對與美方關係不佳的國家所實施的限制措施，例如北韓，這些國家需要獲得批准才能在曼哈頓中城（Midtown Manhattan）半徑25公里以外地區活動。

此外，美國今天還表示已準備好與伊朗會談，並推翻川普要祭出聯合國新制裁的主張，提供機會以迅速展開核子外交。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與歐洲對口會談數小時後，美國就2015年參與伊朗核子協議的所有國家召開會議一事表達歡迎。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示：「美國願意接受歐洲聯盟（EU）高級代表的邀請，參加五常加一集團（P5+1）與伊朗的會議，來討論伊朗核子計畫的外交開展之路。」P5+1即與伊朗談判爭議核子計畫的聯合國安全理事會5個常任理事國－美國、中國、英國、法國和俄羅斯，加上德國。

不過據路透社報導，伊朗對美方的想法反應冷淡。

查瑞夫在社群媒體推特（Twitter）上寫道：「與其詭辯並加諸責任在伊朗之上，歐盟三強（E3）和歐盟應該信守自己的承諾，並要求終結川普對伊朗實施#經濟恐怖主義的遺毒。」

「我們的補救措施是針對美國/歐盟三強違規行為的因應辦法。若怕結那個果，就不要種下那個因。我們將一報還一報。」

(中央社)