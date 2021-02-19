半導體族群拉回修正，不過生技族群聯袂攻漲停，中小型股活潑，OTC櫃買指數創高，台股大盤跌幅收斂，終場下跌83.13點，收在16341.38點，週線連2紅。

法人表示，權值股休息，釋放資金，中小型股有表現空間，只要新台幣兌美元匯率不貶，股市動能不墜。

美股下挫，台股今天盤勢漲多拉回震盪，最低來到16211.25點，下跌213點，不過仍站穩所有均線之上，11時過後跌幅收斂，儘管半導體族群拉回修正，不過生技股發動攻勢個股聯袂攻上漲停，加上OTC櫃買指數續創近期新高、中小型股活潑，終場大盤跌幅收斂到百點之內，16300點整數關卡失而復得。台股今天也收週線上漲538.98點，週線連2紅。

加權股價指數終場收在16341.38點，下跌83.13點，跌幅0.51%，成交值來到新台幣3468.2億元，電子股下跌0.74%，金融股小跌0.19%。

主要電子權值股拉回震盪，其中晶圓代工龍頭台積電終場收在652元，下跌1.21%，聯發科收在964元，跌1.43%。鴻海收在110元，下跌2.65%。聯電終場收在57.2元，跌1.72%。日月光投控收在113.5元，下跌3.4% 。

股王大立光逆勢有撐，終場收在3405元，上漲4.77%。面板雙虎走堅，友達終場收在17.05元，上漲3.96%；群創收在15.45元，上漲3%。

傳產航運股小跌0.72%，其中長榮翻黑收在36.85元，下跌1.6%，陽明收在25.6元，小漲0.2%，萬海收在44.5元，下跌1.66%。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，權值股休息，釋放資金，中小型股有表現空間，但需留意疫情進展；只要新台幣兌美元匯率不貶，股市動能不墜。

吳繼先指出，目前總體經濟仍偏正向，主要經濟體除歐洲略顯疲弱，普遍製造業採購經理人指數（PMI）仍在50以上，今年企業獲利明顯上修；資金面寬鬆政策延續，股市買氣可望維繫；加上疫苗施打比重提升，對股市衝擊將漸淡化。

就盤勢來看，吳繼先表示，台積電、聯發科、聯電等權值股業績展望仍佳，搭配資金行情，台股加權指數暫時看不到天花板，預期今年科技股仍有較佳表現，可留意高階晶圓與嚴重缺貨的成熟製程週邊漲價題材個股、半導體設備族群，以及5G手機、面板、車用、資料中心相關類股。

法人指出，多數半導體台廠產線仍滿載，市場仍處供不應求，基本面支撐下，中期台股還是具有上攻動能。（編輯：黃國倫）1100219

(中央社)