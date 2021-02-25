美國費城半導體指數強勁彈升3.24%，台積電美國存託憑證(ADR)反彈上漲2.48%，台積電(2330)今天早盤股價跳空開高，漲11元至636元，漲幅1.7%，但遇月線壓力，漲幅縮減。

外資近五天共賣超台積電46118張，台積電也在外資賣壓下，5個交易日共跌38元，股價並跌落月線，短期相對台股弱勢。

周三，美國聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾發表鴿派言論，聯準會計劃長期維持低利率，激勵美股走揚，費半指數漲3.24%。台積電ADR漲2.48%，台積電今天股價也展開強勁反彈，開盤達636元，漲11元，市值增加2852億元，回升至16.49兆元，並貢獻大盤指數逾90點。

台積電ADR周三收132.3美元，漲3.2美元，漲幅2.48%，換算每股為台幣748.98元。台積電周三收在625元，為牛年以來最低價，外資近五天連續賣超台積電46118張致股價走跌，今早台積電開高，遇月線反壓約634元，股價壓回至628元，漲幅縮減至0.64%。

(時報資訊)