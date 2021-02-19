總統府傍晚召開記者會，公布新一階段國安人事部署；總統府發言人張惇涵表示，新任陸委會主委邱太三現在很滿足於教職的生活，但因應新一階段的國際局勢，國安團隊很需要邱太三的歸隊，「很歡迎他願意重出江湖，為台灣繼續打拚」。

至於新任國安局長陳明通；張惇涵說，現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長。眾所皆知的是，陳明通局長是台大國發所教授，30年教職生涯作育英才無數。2000年，在蔡總統擔任陸委會主委時，陳明通是副主委，後來也曾經在2007年，以及2016年兩度擔任陸委會主委。

他說，陳不僅學術成就，兩岸事務上的專業與與豐富的實務經驗，更是名符其實的「兩岸通」。

他指出，國安局最重要的工作就是對於中國的理解與掌握，因此，蔡總統希望，倚借陳嚴謹的學術素養與豐富的實務經驗，出任國安局長的重要職務，勢必有助於國安團隊對於兩岸情勢的專業研析與精準判讀，同時襄助總統與執政團隊，對於兩岸與區域局勢的正確決策。

他表示，蔡總統期待，陳明通在既有的基礎上，持續深化情報體系專業化的重要工作，強化民主化時代下情治機關的治理與革新。

他說，新任的陸委會主委將由前國安會諮委邱太三接任。檢察官出身，擔任過國大代表、兩屆立委，也擔任過高雄、桃園兩個直轄市副市長，2004年曾擔任過陸委會副主委，促成首次春節包機直航，也熟悉台商的實際需求。並在2016年蔡總統執政後，先後擔任法務部長及國安會諮詢委員。

張說，蔡總統所強調的，面對兩岸關係，臺灣一貫的立場是，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進。而在疫情受到有效控制的時候，我們也期待，兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流。

他表示，蔡總統期待新任的邱太三主委，能夠憑藉其法律與兩岸的熟稔專業，以及民代與行政歷練的溝通能力，在後疫情時代妥適穩定處理兩岸關係，襄助執政團隊，維持兩岸及區域的和平穩定與繁榮發展。

(中時 )