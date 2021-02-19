石木欽案爆出多名司法檢警調高層與富商翁茂鍾不當接觸，司法院人審會日前決議將6位前法官移送監院。監察院司獄委員會今天決議「石木欽等後續移送案」處理原則，拍板另立四案調查，除了調查6位前法官外，其中「應華炒股案」與「怡安炒股案」均列入調查範圍。

前公懲會委員長石木欽爆與富商翁茂鍾不當往來，扯出重大司法醜聞，司法院人審會日前決議，將最高行政法院前院長林奇福、最高法院前法官兼庭長顏南全、台南地方法院前法官蘇義洲、高等法院台南分院前法官曾平杉、高等法院台南分院前法官陳義仲、高等法院台南分院前法官兼庭長林金村等6人，移送監院調查。

歷經2個多小時開會，監察院司獄委員會今天拍板「石木欽等後續移送案」處理原則，首先，前法官林奇福、顏南全、蘇義洲等3人，均為曾經審理翁茂鍾或其經營公司訴訟案件的法官，與翁茂鍾有不當往來，違失行為情節重大部分，因與石木欽前案中審理翁茂鍾相關案件有密切關連性，另行立案調查，由原調查委員王美玉、高涌誠負責調查。

其次，前法官曾平杉、陳義仲、林金村等3人，雖非翁茂鍾及其經營公司所涉訴訟案件的承審法官，但與翁茂鍾不當往來次數眾多，違失行為情節重大部分，另行立案調查，推舉監委張菊芳、趙永清與林郁容負責調查。

另外，針對「應華炒股案」，翁茂鍾一、二審都被依證交法判刑8年，上訴最高法院發回更審後，改依商業會計法判刑4個月，可以科罰金定讞，前監委高鳳仙曾調查此案，但報告提報到委員會審查時決議不通過，司獄委員會認為，事涉重大，決議續行調查，並推舉監委林國明、張菊芳、王麗珍、蘇麗瓊主查。

至於翁茂鍾怡安公司炒作股票案，偵查期間除石木欽外，翁茂鍾並與前調查局經濟犯罪防制處長秦台生密切接觸，司獄委員會質疑，該案移轉管轄與不起訴處分是否違法案件？認為應進一步研究，推舉監委蔡崇義、王幼玲與葉宜津調查。

會中也定調，未來司法院、法務部移送到監院的案件，後續經委員會討論後，再另行處理。

(中時 )