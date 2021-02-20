《衛報》報導，在前總統川普片面退出《巴黎氣候協定》後，美國於19日正式重返《巴黎氣候協定》。儘管美國又重回《巴黎氣候協定》的懷抱；但自川普於2017年揚言要退出該協定起，迄今已近4年。各國領導人無不期盼華府能採取具體行動，展現與簽約國和解的誠意。

報導中指出，雖然全球領導人普遍認同美國此舉；但美國已缺席近4年，其更期盼華府設下2030年前碳排放目標，來展現美方和解並解決氣候變遷危機的誠意。

拜登在就職典禮上表示，「地球哭喊出生存的渴望。這聲呼喊再也猛烈而明白不過」。結束就職典禮後，他馬上簽署行政命令撤銷前總統川普撤出《巴黎氣候協定》的命令，而在做出這樣表白近1個月後，美國正式重返該協定。

早在2017年，川普就揚言退出《巴黎氣候協定》；2019年，美國正式宣布退出該協定，並於2020年11月4日正式生效。從生效離開到重返其中，中間相隔約107天。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres）表示，美國重返協定本身透露非常重要的訊息。這代表美國將重新履行2009年的承諾，向貧困國家提供氣後援助。聯合國氣候變遷秘書處(U.N. Climate Change Secretariat)秘書長費蓋雷斯(Christiana Figueres)指出，這是一道政治訊號，因為美國是擬定2015年巴黎氣候協定的主要力量之一，當時各國設定減少溫室氣體排放的目標。

當美國退出時，人們普遍擔心其他國家會尾隨美國之後放棄與氣候變遷搏鬥，但沒有任何一個國家這樣做。問題的癥結點還是在川普4年來毫無作為。雖然全美各城市、州政府與企業努力減少碳排放，卻缺乏聯邦政府的支持。不管是退出100天還是4年，結果都是一樣，即全球最大經濟體拒絕拯救氣候變遷。

目前，拜登政府承諾將於4月公布減碳目標。聯合國環境規劃署(United Nations Environment Programme)執行主任安德森(Inger Andersen)期盼，美國採取具體行動證實其在全球的領導地位，將該目標化為深具意義的減碳，進而帶動其他國家的仿效。

報導中表示，包含全球最大的碳排放國中國大陸在內的120多個國家，皆承諾在本世紀中葉達成零碳排的目標。預估2030年時，二氧化碳排放量將比2005年的基準水平降低40%至50%。

不過，《巴黎氣候協定》對於溫度維持的長期目標更為艱鉅。其將長期目標溫度設定為較工業化時期前的溫度僅高出2度；然而，到那時世界溫度已上升1.2度。

(中時新聞網)