德國電信(Deutsche Telekom)周五公布優於預期的第四季財報表現；公司已收購的美國T-Mobile持續帶動公司成長，德國電信並發布今年獲利和現金流目標。

該德國最大行動電信商預期今年核心獲利為370億歐元(約450億美元)，自由現金流將觸及80億歐元。

在去年四月從Sprint手中收購美商T-Mobile後，2020年為德國電信的首年表現，全年營收增加25.4%，來到1009.9億歐元；全年淨利增加7.5%，來到41.58億歐元。該電信商在美國的業務迅速成為新焦點。

在剃除美國收購和其他一次性因素的影響後，德國電信第四季營收成長5.4%，調整後息稅折舊攤提前獲利(EBITDA)成長9%。

在正式報導的基礎上，德國電信去年第四季營收年增29.3%，為276.22億歐元，超過市場預期的272億歐元；經調整EBITDA年增48.5%，為89.52億歐元，亦優於預期；淨利年增155%，為16.71億歐元。

(時報資訊)