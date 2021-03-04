德國能源產業協會BDEW周三指出，政府補貼政策的奏效，德國充電點在過去三個月增加了10%，來到3萬9538個。

德國政府正試圖增加電動車(EV)的使用，抑制碳排的惡化。然而解決電動車駕駛者對充電機會的疑慮，為提高EV使用率的關鍵。

另德國在去年11月啟動了30億歐元計畫，擴大消費者購買電動車和壁式充電設備的折扣，該計畫也加速老舊汽車的汰換和投入於創新產品。

BDEW指出，德國充電點增加的勢頭還沒有結束，去年12月以來增加的3萬788個充電點中，有七分之一為快速充電；而快速充電點目前在德國占總充電數的約十分之一。

隨著充電點的增加，將緩解民眾對電動車使用最大的疑慮；目前德國EV駕駛者約有九成的充電是在家中或工作場所進行。BDEW表示，德國預計在2030年目標擁有超過100萬個充電點，該目標可能無法達成，但是如果有足夠多的快速充電設備，該目標就不是那麼重要。

BDEW表示，目前要求安裝私人的壁式充電設備並申請補貼的件數，已經來到約30萬件。

(時報資訊)