即使因美國十年期公債殖利率之前曾強勢升破1.5％，致使資金大幅流出估值較高科技股，美股下挫，新興亞股跟著作短暫修正。不過，法人表示，因為新興市場與全球貿易表現息息相關，只要經濟復甦，預期新興股市可望在2021年景氣升溫中逐漸走高，新興市場股票不會缺席，最被看好者仍在新興亞股。

富蘭克林證券投顧說，新興市場產業結構組成在這過去十年見到顯著轉型，現階段科技、網路、零售、新能源等破壞式創新產業發展的結構性趨勢，將驅動可持續性的較佳的獲利成長動能，這些企業值得被賦予更高的評價水準，相對於美股，整體新興市場評價有3成折價水準，預期美股評價面已高，市場資金仍多的情況下，資金會流向較便宜的新興股市，這是未來看好新興市場股的主要原因之一。即便未來波動程度可能加大，預估2021年新興市場可望表現強勁，主要仍看好數位經濟結構性趨勢題材以及循環性產業前景。

路博邁則認為，在大陸和亞洲市場擁有較多能夠把握全球經濟復甦機會的優質企業。市場今年在經濟復甦初期出現波動時，將為加碼投資於新興市場股票創造更佳的時機。

在新興市場股中，安本標準投信相對看好新興亞股，安本標準表示，主要因新興亞洲疫情控制得宜，經濟復甦明顯，企業獲利前景明確。此外，新興亞股的評價相較全球偏低，資金外溢吸引熱錢流入。就長期來看，新興亞洲具有結構性的人口紅利、科技發展趨勢不變。

百達投顧也指出，在新興市場股市中以大陸為首，該地區經濟強勁復甦，新興市場股市在最近幾周雖持續上漲，但價值面仍然合理，尤其是在亞洲市場，因亞洲國家對新冠疫情已獲有效控管，另外，結構性改革也有助於推動該地區的發展，相關公司獲利作中長期增長。

(工商 )