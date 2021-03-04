德國將派遣一艘巡防艦航經南海，同為北大西洋公約組織（NATO）成員的美國今天表示樂見這項計畫，並歡迎在這個區域支持「以法治為基礎的國際秩序」。

德國政府官員昨天說，一艘德國巡防艦將於8月前往亞洲，回程將成為自2002年以來第一艘穿越南海的德國軍艦。

德國官員表示，這艘巡防艦不會進入所謂的「12海里」水域。中國等主權聲索國宣稱12海里範圍內屬於領海。

路透社報導，美國國務院發言人表示：「維持和平穩定、對國際法規的尊重、合法且不受阻礙的貿易及航行自由和其他合法利用海洋的行為，符合美國國家利益。」

「我們歡迎德國支持在印度太平洋地區以法治為基礎的國際秩序。國際社會在維護開放海洋秩序上具有至關重大的利益。」

中國向來聲稱擁有南海主權，外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會中說：「各國在南海享有國際法所規定的航行與飛越自由，但不能以此為藉口危害沿岸國主權和安全。」

美國政府認為，中國已威脅到這個區域的秩序。美國海軍經常執行「航行自由」行動，派艦航經中國的人造島礁附近，同時積極鼓勵盟國也這麼做。

法國上月也派遣核子動力潛艦「翡翠號」（SNA Emeraude）和「塞納號」支援艦（BSAM Seine）巡弋南海海域，強調航行自由。

(中央社)