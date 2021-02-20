前高雄市長韓國瑜19日在網路發文表示，自己即日起將展開公益之旅，並宣告正式復出，引起熱議，前總統馬英九則認為不用大驚小怪。（吳康瑋攝）

前高雄市長韓國瑜19日在網路發文表示，自己即日起將展開公益之旅，並宣告正式復出，引起熱議，對此，前總統馬英九20日上午前往指南宮參與玉皇上帝聖誕法會受訪指出，韓國瑜先生出來走動，蠻正常的，請大家不必大驚小怪。

針對媒體詢問為什麼復出蠻正常？馬英九則回應，我們是自由社會，韓國瑜要從事什麼活動，只要是合法的，他都認為不必要過於擔心，此外，馬日前因「三中案」赴台北地院出庭時，也獲韓國瑜的發文力挺，直指綠營沒有底線的政治追殺，也被媒體聯想是否在示好，對此，馬僅回應，謝謝他的關心。

對於是否有感受到自己受到政治追殺，馬英九則表示，政治追殺的動作已經發生很久了，但他對自己的清白很有信心，也對於我國法院的公正性，很有期待；另外，前任美國在台協會處長楊甦棣批馬英九對前總總陳水扁政治迫害，他驚訝指出，不會吧？他是因為國務機要費案，涉及到貪污被起訴，且扁現在還有好幾個案子沒有結，一共判刑二十年。

(中時 )