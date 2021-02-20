台東縣太麻里鄉1間民宿主人飼養的退役搜救犬貝斯，被路過的2隻比特犬咬傷，現已回到家中休養。（翻攝自戴永明臉書／蔡旻妤台東傳真）

台東縣太麻里鄉1間民宿主人飼養的退役搜救犬貝斯，被路過的2隻比特犬咬傷，現已回到家中休養。（翻攝自戴永明臉書／蔡旻妤台東傳真）

台東縣太麻里鄉1間民宿主人飼養的退役搜救犬「貝斯」人氣旺，其中不乏大明星彭于晏(後排右1)與牠的合影。（翻攝自戴永明臉書／蔡旻妤台東傳真）

2隻比特犬在19日上午突然闖入台東縣太麻里鄉1間民宿，並攻擊屋內的退役搜救犬，對著牠一陣撕咬，雖然民宿主人戴永明聽到呼救聲連忙趕來，立刻將2隻比特犬奮力拉出屋外，但搜救犬「貝斯」已被狠狠扯下了一大片肉，傷口縫了百針，令飼主一家人相當不捨。

戴永明傷心地表示，貝斯今年8歲，曾在高雄氣爆等出勤各大搜救任務、於2019年退役的國家搜救犬，退役後就由他領養照顧，貝斯平時個性溫馴、善良、無攻擊性，不僅全家人喜歡牠，更有大明星彭于晏與牠的合影。

他說，昨天許多民宿住客見牠溫馴討喜，正要與牠合照時，當時不知從哪兒來的2隻比特犬突然闖入，對著牠猛烈攻擊撕咬，當時大家驚慌不知所措，他趕緊將比特犬拉出門外，連忙將開車將其送到台東市區的動物醫院救治。

不過，貝斯從小受搜救犬訓練，不曾長時間離開照顧者，因此不適應住院，縫了上百針、一整天治療後，戴永明半夜仍決定將麻醉未退的牠帶回家中照顧。戴說第1天的醫藥費就要近萬元，之後恐怕還有一段治療路要走，獸醫師告誡，除每日基本換藥外，因尚不知該兩隻比特犬帶有何種細菌，牠背部傷口處仍在發炎階段，需要長時間觀察治療。

據了解，貝斯過去曾在高雄氣爆、台南維冠、南澳中國團遊覽車翻覆、數十件山難搜救等重大意外中建功，由於牠嗅覺靈敏度是人的10萬倍，更可深入救災人員無法到達的地方，一直是消防員救援任務不可或缺的好夥伴。

此外，目前己經找到住在附近比特犬飼主，有電話聯絡，但是戴表示，現在先專心照料貝斯的傷勢，之後再談後續問題，這次被咬傷的是貝斯，而不是一旁被嚇壞的孩子們，他強調，飼主選擇飼養這類部分國家都不允許的危險犬種，卻不加以管束，實在不應該，該負起應有責任。

農委會在2020年已公告，比特犬及與其混血的犬隻為危險性犬隻，出入公共場所或公眾得出入的場所，應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺的繩或鍊牽引，以及配戴不影響散熱的透氣口罩。如未配合即是違法，縣市政府應依動保法第29條規定，開罰最高15萬元罰鍰。

(中時 )