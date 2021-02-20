國民黨主席江啟臣。(中時資料照)

國民黨主席預計於7月進行改選，現任黨主席江啟臣今(20日)在臉書發出《江啟臣參選宣言》，正式宣佈參選，爭取連任。江啟臣提到前行的道路充滿荊棘，但我們知道，國民黨正走在正確道路上，有您們的支持與扶持，啟臣有信心成為國民黨的「桶箍」，以無私的初心、勇氣與承擔的革心，帶領國民黨贏得民心、重返執政，讓中華民國走向更光明與美好的未來！

繼前台北縣長周錫瑋、中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中相繼表態角逐後，現任主席江啟臣今天正式宣布爭取連任，他說，有信心成為國民黨的「桶箍」，為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。

江啟臣稍早在臉書發表長達1621字的參選宣言，回顧自己在去年國民黨大敗陷入低谷之際，投入黨主席補選，從一開始就任「生存」，到體質的「調整」，以及邀請社會支持力量回到國民黨的「壯大」。

江啟臣表示，他不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。

江啟臣強調，打好2022勝選基礎，贏回2024全民信任，是國民黨未來最迫切的政治目標；他有信心成為成為國民黨的「桶箍」，以無私的初心、勇氣與承擔的革心，帶領國民黨贏得民心、重返執政，讓中華民國走向更光明與美好的未來。

《江啟臣參選宣言》：

初心、革心、民心〜在正確的道路上努力進前

各位好朋友，各位親愛的黨員先進，大家好，我是啟臣。

去年農曆年後，國民黨處於2020大選敗選的低迷，民進黨挾著817萬票的勝選炫風，來勢洶洶，國民黨則處於敗選的空前低谷，危機四伏，在外界普遍不看好國民黨未來一年復甦道路的艱難時刻，啟臣投入黨主席補選，希望能帶領中國國民黨重振氣勢，拾回民眾的認同與信任。

曾有人問啟臣，決定接受這艱難的挑戰前，難道沒有多想想「個人的厲害得失」嗎？我的回答是，從政別無他法，唯有「初心」而已。

我始終認為，從政是價值的堅持，是對人民的責任，不是股市投資，只有股價上漲看好時才進場。因此當黨面對低谷時，克服逆風自傷的考量，我選擇在低谷時勇敢承擔，我知道面對當下的困局，不僅要具備承擔陣痛與責難的準備，更必須在一次次驚濤駭浪中掌穩船舵破浪前進，讓國民黨在轉型中壯大。

場場硬仗，場場打，場場逆風，不退縮。至今，雖然只有短短一年，卻已與大家一同面對了高雄市長罷免、議長補選、市長補選、反萊豬進口、中天關台、公投連署成案、王浩宇及黃捷罷免案等等挑戰。

這過程中，我想起了軍旅生涯中擔任蛙人的磨練，每一次訓練與任務的挑戰，都像是快要滅頂的極限，過程雖然艱辛萬分，但每撐過一道關卡，都使體質更加強壯，更經得起戰場的考驗，無形之中，我們成為了一支精實的戰鬥團隊，在一次次的自我懷疑與危機中站穩腳跟，終於穩步前進。

中國國民黨雖然歷史悠久，卻不應該是一個陳腐蒼老的政黨，自創黨以來，我們勇於在挫折中自我調整，求新求變；歷史過程中，我們多次改組，1986年，經國先生以「時代在變，環境在變，潮流在變，國民黨也必須推動革新措施」，無比堅毅地推動國民黨的體質改革，並開啟臺灣舉世稱羨的民主奇蹟。

「革新當從革心開始。」過去一年，除了面對外部挑戰，內部變革更不可或缺，我們從兩岸、青年、財務與組織等四大面向進行制度改革，調整國民黨體質，落實扁平化、網路化、數位化、國際化與在地化的目標。更重要的是「從心做起」，放下過往廟堂之上的身段，走入基層，與民眾站在一起。

「青年將成為國民黨主要決策者，放眼未來才是國民黨唯一的希望」，獲評為TIME時代雜誌百大「未來世代領導人」(2021 TIME100 NEXT)，是對國民黨與啟臣的肯定，更是鞭策我們繼續前行的動力。我們正走在革心的正確道路上，我們期許台灣不僅是在科技與世界接軌，政黨的發展也是，國民黨要透過年輕化與打破窠臼，讓政黨的發展與世界新政治的發展，互相成為養份與借鏡！

同時，「國民」，不僅是我們的名字，更是國民黨血液中的DNA。這兩個字，代表著國民黨對「民心」的重視：爭取民心、獲得認同、負責執政、實踐承諾、引領潮流，更是國民黨對臺灣最莊嚴而神聖的使命。

啟臣上任之時，國民黨的支持度還不及民進黨一半的低谷，一步一腳印，終於爬升至今天的比肩而行；國民黨提出的「護食安、保民主」公投，始終獲得超過65％民眾的認同；青年訓練營報名場場爆滿，去年更有超過3,500位年輕人，投入國民黨改革前行的行列。

改革沒有回頭路，從一開始就任的「生存」，到體質的「調整」，一直到邀請社會支持力量回到國民黨的「壯大」，啟臣不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」！

因此，啟臣在這裡正式向大家宣佈：我將勇於承擔並接受挑戰，投入今年中國國民黨黨主席選舉，爭取黨員的支持，繼續深化國民黨的改革工作、實現「護食安、保民主」公投，並以宏觀的政策與願景，爭取全民的認同，帶領國民黨重返執政！

打好2022勝選基礎，贏回2024全民信任，是國民黨未來最迫切的政治目標。我將結合更廣大的群眾基礎、更優秀的選戰部隊、更真誠的團結合作、更務實的政策願景，共同捍衛臺灣的民主、價值與人權。

前行的道路充滿荊棘，但我們知道，國民黨正走在正確道路上，有您們的支持與扶持，啟臣有信心成為國民黨的「桶箍」，以無私的初心、勇氣與承擔的革心，帶領國民黨贏得民心、重返執政，讓中華民國走向更光明與美好的未來！

(中時新聞網)