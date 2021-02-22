世衛組織領導的國際團隊日前到中國進行2019冠狀病毒疾病疫情源頭調查，但美國國安顧問蘇利文受訪認為，中國沒有提供足夠的原始數據來解釋疫情如何在中國乃至全世界傳播。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）今天播出蘇利文（Jake Sullivan）接受訪問的內容，其中的議題包括2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

蘇利文表示：「我們需要世界衛生組織（WHO）領導的可信、公開且透明的國際調查。他們即將提出中國武漢疫情源頭的報告。」

「但我們有疑問，因為我們不認為中國提供足夠且得以解釋疫情如何在中國乃至全世界傳播的原始數據。而且我們認為，世衛組織和中國應該就這件事更加努力。」

主持人還問到，美國總統拜登（Joe Biden）日前跟中國國家主席習近平通話，他是否特別要求中國提供這些數據？

蘇利文回答說，拜登確實提出2019冠狀病毒疾病的議題，還說所有國家都必須承擔責任，承擔起保護世界的責任，這也包括中國在內。（譯者：陳彥鈞）1100222

(中央社)