光寶科(2301)將於2月25日舉行法說會，公布2020年財報並說明今年第1季展望；光寶科宣布入選國際永續評比機構標準普爾最新公布2021永續年鑑，在全球電腦、電腦周邊和辦公室電子產品業中獲評為銅級獎，同時於最新公布的碳揭露供應鏈議合評價(2020 CDP Supplier Engagement Rating, SER)」中獲得「Leaderboard」最高評等。

受惠於核心事業終端市場需求穩定，光寶科不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業以及自今年起不列入合併財報之閎暉實業，自結1月全球合併營收為140.77億元，月增6%、年增39%。

就各產品來看，資訊及智慧周邊部門1月營收佔比達55%；其中，NB及遊戲類電源產品需求成長、鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率持續提升以及雷射多功能事務機種出貨順暢，帶動資訊及智慧周邊部門營收年增逾20%；雲端及物聯網部門營收佔整體之25%，其中，雲端運算、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品以及伺服器機殼出貨持續成長帶動雲端及物聯網部門整體營收年增約30%；光電部門營收佔比為20%；受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，加上LED車用照明產品出貨增加，光電部門營收較去年同期成長逾20%。

光寶科技宣布入選國際永續評比機構標準普爾(S&P Global)最新公布2021永續年鑑(The Sustainability Yearbook)，在全球電腦、電腦周邊和辦公室電子產品業(Computers & Peripherals and Office Electronics)中獲評為銅級獎(Bronze Class)，光寶科表示，2021永續年鑑針對全球逾7000家大型企業進行績效評比，並根據2020年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)年度評鑑結果排名，光寶科技在標準普爾全球ESG評分中達產業前5%至10%最佳績效區間，榮獲銅獎殊榮；此外，因與前一年度相比的總分升幅達5%以上，光寶同步獲選為年度最佳進步獎(Industry Mover)，成為全球電腦、電腦周邊和辦公室電子產品業中永續表現進步幅度最大的企業。

再者，供應鏈議合評價為CDP於2017年首次執行之評價倡議，旨在將既有的組織內溫室氣體管理行動擴展至整體價值鏈，光寶透過與上游供應商的低碳產品議合，共同開發低碳排之永續材料與高能源轉換效率產品，並透過溫室氣體價值鏈(GHG Scope 3)盤查、減量專案與社會參與行動，推動供應商與客戶共同參與減碳行動，於2020年全球超過8000家企業參與評鑑中，取得前7%之優異成績，成為全球價值鏈碳管理標竿企業。

(時報資訊)