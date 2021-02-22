東陽（1319）2021年1月自結合併稅前淨利1.17 億元（含認列匯兌損失2,029萬元）、年減18.75％，若排除兩期匯兌，則較去年同期成長2％，每股稅前淨利0.2元。

東陽總裁吳永祥表示，今年OEM（車廠代工）、AM（售後維修）兩大汽車零件事業，將持續透過網路加強與客戶聯繫，提高接單量，並強化技術生根工作，同時加快新產品開發速度。

《汽車股》東陽1月每股稅前盈餘0.2元
出貨旺 亞光元月每股賺0.3元

(工商 )

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