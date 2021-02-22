東陽1月每股稅前淨利0.2元 10:112021/02/22 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）2021年1月自結合併稅前淨利1.17 億元（含認列匯兌損失2,029萬元）、年減18.75％，若排除兩期匯兌，則較去年同期成長2％，每股稅前淨利0.2元。 東陽總裁吳永祥表示，今年OEM（車廠代工）、AM（售後維修）兩大汽車零件事業，將持續透過網路加強與客戶聯繫，提高接單量，並強化技術生根工作，同時加快新產品開發速度。 《汽車股》東陽1月每股稅前盈餘0.2元 出貨旺 亞光元月每股賺0.3元 (工商 ) #東陽 #每股稅前淨利 #稅前淨利 #認列 #匯兌損失 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 溫士頓2／24登興櫃 每股36元 04:102021/02/22 證券．權證 應材讚後市 概念股沾光 04:102021/02/22 證券．權證 顯卡業務拉風 麗臺1月海賺2,300萬 EPS 0.43元 04:102021/02/22 證券．權證 首跨商用不動產 達麗樂購站前廣場 4月開幕 04:102021/02/22 證券．權證 228假期國5實施高乘載 入口前有圖形告示牌 11:002021/02/22 生活 《半導體》環球晶德州暴風雪無阻 外資拱上千金 09:432021/02/22 財經 今年底落日 智慧機械投抵 業界籲延五年 04:102021/02/22 財經要聞 權證星光大道－雙鴻 訂單能見度不俗 04:102021/02/22 證券．權證 《電子零件》自有品牌及電競助攻 偉訓今年業績再戰新高 11:252021/02/22 財經 15檔小而美 有望接棒大牛行情 04:102021/02/22 證券．權證 高中以下開學了 前2周入校量體溫 校園開放採實名制 04:102021/02/22 焦點要聞 財經熱門新聞 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 220萬賺到4600萬 存股達人：這8檔趁跳樓價撿便宜 - 財經 經貿告急扛不起反陸大旗 英首相強森改口自稱熱心親華派 - 財經 外資力捧 10檔準千金 - 財經要聞 - 工商時報 台股萬六有泡沫危機？他1句話洩莊家下一步 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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