關山人工濕地入水口閘門經常堆滿垃圾，工作人員每天清理不完 。（台東縣環保局提供／莊哲權台東傳真）

位於台東縣關山鎮親水公園西北側，面積約6.4公頃的關山人工溼地，以自然淨化方式處理生活及養豬場排入之汙水，每天可處理汙水量達5000噸，除了降低環境負荷以外，更成為鳥類棲息樂園，兼有環境保護、生態教學及遊憩功能，經內政部評鑑為優等獎。

鳥兒回來了！據台東縣環保局調查，關山人工溼地鳥類有40多種，包括環頸雉、鳳頭蒼鷹、台灣畫眉、烏頭翁等保育類，最近還有許多鷺科進駐， 另外還有貢德氏赤蛙等9種兩棲類、23種蝶類以及8種蜻蜓、11種魚類，呈現生物多樣性。

環保局表示，關山人工溼地右側的新福里，是關山鎮主要的生活聚落，濕地左濱卑南溪，透過水生植物自然吸收的生態工法，可以淨化鄰近的生活、養豬場的排放汙水及農田迴歸水，每天可處理汙水量達5000噸，降低環境之負荷。

內政部響應國際濕地日，辦理「溼地保育補助執行成效評鑑」，台東縣政府以關山人工濕地的經營管理獲得優等獎，環保局表示，今年將提出地方級關山人工重要濕地保育利用計畫，打造成為社區民眾休憩及環境教育的場所。

不過由於人工溼地入水處灌溉小排有水閘阻擋，大量垃圾卡在水閘門，環保局雇工清除，平均每月撈除150公斤垃圾，以寶特瓶、塑膠袋及1次性餐具居多 ，環保局指出，小排是開放式溝渠，民眾丟棄在路上或是直接丟棄到水溝，最後彙流至大海，也是海漂垃圾的來源，呼籲民眾做好垃圾分類，勿隨意丟棄，造成環境問題。

(中時 )