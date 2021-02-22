在標普500指數三周以來首度周線收黑後，周日隔夜市場美股期貨走跌。目前道瓊指數期貨小跌0.16%，標普500指數期貨跌0.27%，那斯達克100指數期貨跌0.42%。

標普500指數與那斯達克指數上周分別收跌0.7%與1.6%，中止連漲兩周的升勢。開拓重工（Caterpillar）和摩根大通（JPMorgan）勁揚帶來支撐，藍籌股道瓊指數上周收漲0.1%。

部分股市投資人對近幾周來公債殖利率的急升越來越感擔憂，因債息大漲尤其不利於仰賴低廉借貸成本的高成長型公司，進而削弱其股票的吸引力。

上周美國10年期公債殖利率大漲14個基點，報1.34%，已逼近2020年2月來新高。本月迄今，該指標利率已大漲25個基點。

Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley出具報告指出，投資人應密切關注這樣的殖利率走勢，「僅僅因為長期利率正處於史上的超低水準，我們不認為這樣的利率會像大多數專家所想的漲成那樣，然後它們就真的對股市造成影響」。

不過華爾街仍有許多人認為，債券殖利率上揚，反映的是經濟復甦信心正日益增強的跡象，而在強勁的業績支撐下，股票應能吸收利率走高的影響。

隨著進入2月最後一周，美股仍然保持穩健，道瓊指數與標普500指數本月以來上漲逾5%，那斯達克指數漲6.2%。小型股羅素2000指數本月表現出眾，累計大漲9.3%。

(時報資訊)