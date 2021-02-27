美債殖利率飆升、美股不敵通膨憂慮，美股道瓊指數周五再跌469點；富邦金控首席經濟學家羅瑋分析，金融市場變化速度太快，債市、股市有相互連動關係，當投資人債券損失、追加擔保品時，只好變賣美股資產來填補缺口，金融市場震盪短期恐怕更加劇烈。

不過，羅瑋認為，全球股市並不會一蹶不振，除了現行各國財政、貨幣政策持續進行外，美國總統拜登日前也提出1.9兆美元紓困方案，現在只要方案上路，美國民眾每人可領到1400美元加碼補助，「散戶勇猛經濟」下，股市跌幅將受到阻礙，第2季仍可能維持好的表現。

羅瑋根據先前經驗來看，紓困方案上路約有3成比例會投入股市，股市仍有支撐，隨疫苗普及率攀升，下半年各國經濟解封、開放，類股輪動更加快速；羅瑋預期，科技股將不再一枝獨秀，傳產、航空、觀光等產業，將有落後補漲的機會。

各國開始施打疫苗，羅瑋預估，各大藥廠擴大生產，疫情將於今年下半年獲得控制，台灣在外銷訂單成長，5G、數位產業拉抬下，原本預估台灣經濟呈「U型反轉」，底部將會縮短、上升弧形將會更陡峭，產業K型發展的趨勢也可能在疫苗普及後被打破。

(中時 )