隨著美國即將推出新一輪創紀錄的財政刺激方案，投資者開始擔心美聯準會可能被迫收緊政策以抑制通膨飆升，股市因此而大幅下跌，瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭指出，尤其是科技股在近期回跌中首當其衝，市場起伏震盪在景氣回暖過程可能繼續，但總體而言，瑞銀財富管理仍看好市場，並建議利用回跌之機逢低增加部位。

「善用市場波動，關注週期股」，陳敏蘭表示，全球經濟逐漸復甦且企業獲利回暖之際，10年期全球利率也開始上升，大宗商品週期復甦，一切資產正受益於復甦行情。在殖利率升高的環境下，投資者時時關注存續期風險至關重要。然而，鑒於經濟可能比我們預期的更快恢復正常，投資者應依據自己的財務計畫妥善投入現金，不必過度在意短期的不確定性。

瑞銀財富管理研究團隊指出，美歐殖利率走升是受到強勁的成長前景驅動，這與2016年的情況相似，刺激政策推高了成長預期，而不是貨幣政策趨緊，實際上美國聯準會主席鮑威爾已表示將繼續維持低利率政策，每月1,200億美元的資產購買計畫也將持續，直到在實現充分就業與2%通膨目標上取得實質進展。

陳敏蘭強調，市場確實經歷震盪，但前景不變，通膨擔憂仍可能持續，投資者需要為今後波動率不時走高，做好準備。

(工商 )