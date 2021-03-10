主計總處主計長朱澤民10日在立法院財政委員會備詢時指出，經濟實質面有成長，不是在玩金錢遊戲，物價短期有波動情況，但不是長期現象，因此通膨在台灣應該不會發生！

立法院財政委員會10日邀請朱澤民、審計部審計長率所屬單位主管列席業務報告並備質詢。藍委林德福質詢時認為，近年來國內房市、股市高漲，是不是因為資金太多沒有地方投資？台灣有沒有可能出現泡沫經濟現象？綠委吳秉叡則認為，主計總處預估今年GDP成長4.64％，是否太樂觀？

朱澤民細數，股市上漲有實質面的原因，歸因於企業營收好；而中南部房價上漲是因附近有很多投資出現，因此台灣的經濟實質面有成長，看得到的機器設備、廠房都有增加，不是在玩金錢遊戲，不會泡沫化。

朱澤民進一步說，通膨是指物價長期持續上漲，今年2月CPI較高是因春節因素，物價短期有波動，但不是長期現象，通膨在台灣應該不會發生。此外，穆迪預估台灣今年GDP成長6.6％，摩根大通預估5.9％，相較之下主計總處的預估並未過於樂觀。

(工商 )