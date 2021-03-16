民進黨立委林岱樺今天在立法院質詢金管會主委黃天牧關於KY公司的管制措施，以康友-KY(6452)掏空案為例，林岱樺呼籲金管會應該進行改革，包括事前揭露非台籍董事之董事人數，且資金應放在台灣。對此，黃天牧表示，資訊揭露已經請交易所研議，至於資金放在台灣的部分要考量國際規範。

林岱樺提到金管會在康友案的審查疏失，她認為KY股組織性的計畫詐騙手法，就是不實財報加上會計師簽證，誤導投資人，造成股民損失。因此她建議對於KY股的董監事名單、國籍等資訊也要充分揭露，讓投資大眾可以合理評估；此外，KY公司的資金不得全數匯出境外，要留相當比例放在台灣境內。

對此，黃天牧強調，康友公司是第一家這種詐騙案件，從金融監理角度來說，當然是一家都不能允許有這種情形發生，因此金管會並沒有迴避而是面對這樣的問題，所以去年八月就從發行公司券商監理機關提出改革方案。

對於林岱樺的建議，黃天牧表示，金管會有朝這方向去努力，不過關於KY公司在台灣募集的資金要放在台灣銀行這部分，因為這些都是國外發行公司，要他們把資金存放在台灣銀行這點，也要考慮國際規範；金管會也早就清查還有沒有類似會發生的問題，而資訊揭露是必要的，這部分則已經請交易所去研究。

(中時 )