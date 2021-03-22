KY公司頻爆雷，證交所董事長許璋瑤22日在立法院財委會表示，KY公司情況不是大家想像那麼糟，這波主要是中美貿易戰與新冠疫情造成經濟受影響，加上早期台商都是到大陸投資勞力密集，具規模後回台上市，很多是民生用品、百貨業等，在這波大陸經濟衝擊下，有些公司就出問題，未來會強化監視，就不會發生這樣的情況。

立委曾銘宗亦追問，勞力密集的KY公司出問題，是否就代表當初「挑錯」企業在台掛牌？許璋瑤回答：「沒有挑錯！」 強調KY公司的現金股利這幾年來共發出2,300億元，從2017年到2019年EPS（每股稅後盈餘）還有4、5元，制度要檢討監督，但狀況沒有那麼糟糕，也有半導體的KY公司股價逾2,300元，也有逾900元，如矽利、世芯等。

金管會主委黃天牧亦表示，KY公司目前是「個案」問題，並不認為有系統性風險，制度會檢討強化，但不會暫停KY公司在台掛牌。

(工商 )