立法院教文會今天審查《國家重點領域產學合作人才培育創新條例》，對於國內大學與企業合作成立研究學院，以附帶決議方式，完全排除陸資直接或間接參與的機會。

《國家重點領域產學合作人才培育創新條例》要引導大學成立研究學院，由政府和企業共同出資，培育國家重點發展產業的人才，以提升台灣競爭力。在今天教文會討論過程中，對於中國大陸企業參與國內大學成立研究學院，委員們幾乎一面倒反對。

民進黨立委賴品妤說，國內大學成立研究學院培育企業所需人才，攸關未來台灣經濟發展，不過她很憂心，大陸會透過這個機制，取得相關研發成果。英國倫敦政經學院就有前例，大陸資金透過第三國企業介入學校研發，因此台灣不可不慎。

民進黨立委吳思瑤表示，台灣一直在防杜高階技術外流，因此一定要在法律上全力避免研究學院遭大陸資金滲透，連小門、小窗都不能開。時代力量立委高虹安也主張，為了防止頂尖研發成果外流，絕對不能讓陸資有參與我國大學研究學院的機會。

教育部長潘文忠回應，對於陸資直接或透過轉投資企業介入台灣研究學院的可能性，會以最嚴謹的態度來面對，或許立法院教文會可以透過附帶決議的方式，表達絕對的立場和態度。

教育部高教司長朱俊彰表示，國內大學要成立研究學院，合作企業絕對不能直接來自陸資；若陸資透過投資國內公司要來參與研究學院的設置，也會透過審查機制直接排除。

立法院教文會最後做成附帶決議，國立大學申請設立研究學院，合作企業不得為陸資企業，且其合作企業資金，必須符合兩岸人民關係條例的規定，不得來自陸資。

(中時 )