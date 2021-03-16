公路總局於2018年7月於新北市萬里隧道啟用區間測速，為全國第一處實施路段，至2020年中共取締1萬7143件超速違規，但設備於去年逾保固期故障，經評估修繕不符合成本，保留牌面警示駕駛人。新北市交通大隊則表示，是否再度建置待評估。

據交通大隊統計，萬里隧道實施區間測速2018年7月至12月取締7452件、2019年取締7620件、2020年1月至5月取締2071件，總計取締1萬7143件。

交通大隊指出，自2018年7月啟用以來，違規件數大幅下降95％，交通事故也下降79％，但設備於去年逾保固期故障，公路總局第一區養護工程處評估執法已有成效，且修繕成本過高，暫不規畫修繕事宜，保留現場牌面警示駕駛人。

經觀察萬里隧道行駛車流，並無明顯超速行駛情形，且設備暫停後，僅發生2起未注意車前狀況的財損受傷事故，駕駛人行經萬里隧道已養成遵守道路速限行駛之習慣。

交通大隊指出，金山警分局將運用移動式測速照相設備，並加強沿線巡邏勤務，防制交通事故，目前暫時不會增設，後續是否還有需求將再評估。

此外，萬里隧道內為直線車道，兩端出口為急彎路型，如車速過快易失控發生事故，呼籲用路人落實依速限行駛，並遵守各項交通規則，保障用路安全及交通順暢。

(中時 )