台股3月19日全體上市公司總市值為49兆24.03億元，較前周五（3月12日）總市值減少5,598.19億元，周減幅為1.13％。群益證券本周看好五大題材類股，包含：中小型IC設計、封測股、太陽能股、電動車及鴻海MIH股、航運股等，預期本周台股指數區間為15,800-16,400點。

群益證券分析指出，近期兩項國內外利多因素：

1.雖然去年漲很多的權值股台積電、聯電、聯發科等拉回，但原本漲勢溫吞的族群也順利接棒成為強勢股，預估去年上市櫃公司獲利及股息創歷史新高，台股有基本面和高殖利率雙層保護，全球貨幣政策極度寬鬆，股市依然是易漲難跌。

2.聯準會（Fed）維持現有貨幣政策不變，暗示將維持到2023年底，且提高今年美國GDP成長率至6.5％；主席鮑爾表示，美國將能夠協助全球經濟復甦，並預估年底失業率將從目前的6.2％降至4.5％。

(工商 )