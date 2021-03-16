根據國發會的報告指出，「主計總處2月預測今年我國經濟成長4.64％，創近7年新高」，國發會主委龔明鑫樂觀表示，即將公布的2月景氣燈號，有機會亮紅燈。隨著景氣出現反轉，企業對於市場商機更加敏銳，且反應迅速，因此急需有即戰力的人才加入團隊。

根據1111人力銀行調查指出，企業平均花9天來決定是否錄用面試者，在「選才」時，人資最在意求職者履歷的部分包括：過去工作經歷55.3%、過往工作任職時間24.6%、自傳13.1%，以及年資12.6%。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，企業主最需要的，是能夠為公司做出具體貢獻或自帶業績的人才，期待到職後可以直接進入狀況，因此企業主與人資主管在選才時首重求職者過往的經歷；其次人才穩定度高，可以大幅減少人資在選用人才上的負擔，將工作量能轉移到「選用育留」中的育才與留才，避免反覆的培訓新人又同時流失人才，而漸漸內耗企業的人事成本。

另外要提醒的是，透過自傳的書寫方式，主管也能快速掌握求職者在歸納重要經歷時的組織與邏輯能力。黃若薇建議，求職者在撰寫履歷時，不要只用條列式的制式履歷，最好在履歷中加入自傳，以完整有組織的方式，重點陳述過往在職場的經歷與過去對企業的貢獻，倘若過往有1年內就離職的經驗，建議求職者如實的呈現，但在自傳中要清楚的說明離職的原因，才不會讓人資誤以為是工作態度不佳或適應力不強，無法勝任職場環境壓力。

調查也發現，為了吸引優秀的人才，企業規劃的福利制度，主要會往幾個方向調整，像是固定調薪35.1%、保障底薪24.8%、增加員工聚餐20.6%以及舉辦員工分紅20.6%，分別從實質的收入及團體活動等不同面向凝聚同仁的向心力。

為了替求職者加把勁找到合適工作，同時也為企業留住優秀人才，1111人力銀行再度推出「找到工作送1萬元」活動，只要透過1111人力銀行投遞履歷，並且找到工作就能申請，任職滿3個月即可得到1萬元獎金，為上班族找到幸福工作鋪路。

(中時新聞網)