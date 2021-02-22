台股上周開紅盤，指數再創歷史新高，外資則持續買超。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總計買超75.51億元，累計今年年初至2月19日止，外資累計賣超993.20億元。外資總持有股票市值為23兆4,521.50億元新台幣，占全體上市股票市值的47.13％，較2月5日的22兆6,994.56億元新台幣，增加7,526.94億元。

在個股部分，面板股公布財報，表現亮麗，量價齊揚表現可望持續到上半年，外資積極買超，群創(3481)、友達(2409)分居買超前兩大，上周買超張數分別為120,661張及104,392張，中信金(2891)排買超第三大，買超52,524張。

賣超方面，中小尺寸面板廠彩晶(6116)公布財報也相當不錯，但外資反向賣超51,245張，居上周賣超第一大個股，新光金(2888)、中石化(1314)分居賣超第二及第三，張數分別為44,868張及34,244張。

(時報資訊)