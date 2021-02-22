富邦悍將外野手高國輝昨天在與統一獅的自辦熱身賽中開轟，對於今年比賽用球彈性恢復係數下降，他認為，球的飛行距離真的有差，「原本以為會飛滿遠的，結果只是剛好過牆而已。」

去年上半季在「彈力球」的情況下，導致全壘打滿天飛，下半季聯盟緊急換球，今年更是再度下修恢復係數，而去年下半季敲出全聯盟最多轟的高國輝，也在昨天開轟。

高國輝認為，目前自己的調整狀況仍維持在3成左右，但相較於去年同時期，今年的狀況更好，但他認為必須等到官辦熱身賽時狀況才會比較準，也還需要更多實戰感覺讓自己進入狀況。

「練習時用訓練量來調整動作，比賽則是讓眼睛習慣好球帶。」也因為目前的熱身賽比賽時間都在白天，在高溫的情況下更需要提高自己的專注力，對於換新球後終於開轟，高國輝說：「原本以為會飛滿遠的，結果只是剛好過牆而已，不過剛好過也是全壘打，但飛行距離真的有差。」

(中時 )