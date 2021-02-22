台北地院今續理三中（中廣、中影、中視）買賣案，有媒體今報導「趙少康代管中廣不動產6億租金，國民黨吃不到」，中投公司下午發聲明表示，中廣不動產租金因中廣資分割至今多次遭NCC否決，因此還在中廣名下，尚未交付中投，還在行政救濟中，等分割完成，中投所屬光華公司就可取得相關累計權益，希望外界不要誤解。

中投公司表示，中投公司係為配合廣電法要求政黨應退出媒體之規定，而於94年12月出售華夏投資公司全部股權時，隨同轉讓華夏投資公司所持有之「三中」(中視、中廣、中影 )全數股權，以落實國民黨退出經營媒體之承諾並符合法律規定。

中投說，有關中廣股權交易，依合約分為廣播事業與非廣播資產兩部分；其中非廣播資產部分，主要係不動產資產及相關負債，中廣股權交易契約約定，由中廣公司以分割方式進行股權分割後另成立「中廣資產管理公司」；待分割完成後交付中投公司所屬之光華公司沖抵應付價金債務。

中投表示，由於中廣公司非廣播資產分割案歷經多次申請，均遭主管機關NCC否准，迄今仍在行政救濟處理中而無法分割，以致非廣播資產至今仍為中廣公司名下之資產，含廣播事業期間使用不動產之應付租金，自然都還在中廣公司名下，尚無法交付中投公司。

中投強調，中廣股權轉讓契約執行迄今，在分屬契約兩方廣播事業與非廣播資產間的權益，中廣公司內部帳務都分開處理，並委請會計師查核，等前述分割案完成後，中投公司所屬的光華公司，即可據以取得非廣播資產的累計權益，對於雙方權益及保障都相當清楚，希望外界不要誤解。

(中時 )