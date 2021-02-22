根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)2020年奪下加拿大及中南美洲電競電腦品牌銷售排行冠軍，分別在加拿大以19.8%市佔率佔據龍頭地位，中南美洲亦以16.7%市佔率遙遙領先對手；其中，巴西地區更是成長卓越，年對年以111.9%成長率超越業界（均值36.7%），以26.7%市佔率坐穩市場第一。

宏碁電競品牌旗下Predator及Nitro電競系列深獲玩家喜愛，全系列產品線滿足從入門到專業級玩家的需求，領先業界的獨家散熱技術，提供旗下電競電腦具備強大效能，以確保關鍵時刻帶來絕佳的遊戲體驗。除了硬體之外，宏碁更積極延伸電競生活圈，次世代電競社群平台PLANET9功能推陳出新，最新的「課程」服務邀請世界各地頂尖好手加入教練行列，線上教學的便利性也讓PLANET9在疫情世代下，成為電競教育的另類選擇。

宏碁近期也宣布推出多款 ConceptD概念家創系列新款可翻轉筆電，包含ConceptD 7 Ezel Pro、ConceptD 3 Ezel、ConceptD 3 Ezel Pro，採用宏碁特殊Ezel軸承設計，共有六種使用模式可靈活切換，尺寸分為14.1吋、15.6吋，分別搭載NVIDIA Quadro顯示晶片或GeForce顯示晶片，建議售價則為63800元起。

宏碁表示，ConceptD 7 Ezel Pro鎖定商務使用者，採用微弧氧化技術，具備抗腐蝕、抗氧化性來增加強度，並採用防污高耐磨塗層，配備4K IPS螢幕、抗摔Gorilla Glass 6玻璃，螢幕亮度更達400尼特，且採用色彩校正技術，可望取代桌機，從創作繪製、完成作品及修正並進行展示一次完成。

另一方面，宏碁也推出首款智能音箱Acer Halo，搶攻多元化商機，Halo具備鐵灰質感布料材質，內建兩個遠程全向麥克風陣列，語音辨識準確，也可配備Spotify、YouTube Music、MyMusic、KKBOX等音樂串流服務，並客製化互動功能。

(時報資訊)