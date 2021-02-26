資料庫中心、遠距生活及車用等需求強勁，電源供應器廠-台達電(2308)與光寶科(2301)同步釋出第1季營運優於往年同期樂觀展望，美系外資認為兩家公司營運前景佳，且因擁有長期供貨合約，營運未受供應鏈缺料太多影響，分別給予台達電及光寶科目標價358元及57元。

台達電及光寶科於25日連袂舉行法說會，由於終端需求依舊強勁，台達電1月合併營收為251.15億元，年成長29.92%，為歷年同月新高，台達電董事長海英俊表示，第1季訂單情況還不錯，比往年第1季好一些。

展望今年，就各產品來看，海英俊表示，新冠肺炎疫情突顯自動化很重要，IA已經看到成長趨勢，今年看起來還是不錯；電動車趨勢很明確，無論是新車廠或是原有車廠都積極投入，去年電動車產品明顯成長，今年還會有幾十個百分比的成長，公司目標是兩年達成損益兩平，5G在美國、歐洲及部分東南亞國家開始動起來，網通電源、資料庫中心及伺服器會成長，至於去年高成長的NB及PC在疫情之後可能不會像去年一樣成長。

受惠於雲端運算中心新機種到手及光電需求穩定，光寶科第1季營運看好，光寶科總經理邱森彬表示，雲端運算中心因新機種設計有利於光寶科，因此順利拿下新機種，預計3月開始出貨，由於雲端運算、5G、AIoT、光電元件、汽車電子、筆記型電腦以及遊戲機與電競類等市場需求持續提升，預估第1季合併營收可望較去年同期兩位數成長，整體營運表現可望穩健成長，毛利率及淨利率可望比去年第4季好。

邱森彬表示，提升淨利率是公司目標，公司將執行精實聚焦，鎖定光電、雲端及車用電子佈局，擴大光電及雲端產品比重，希望光電產品佔比能拉升到20%，雲端相關產品佔比30%，資通訊產品佔比將降至50%。

近來供應鏈IC元件等缺料問題嚴重，且銅價飆高，不過光寶科及台達電因有長期供貨合約，營運未受到太多影響。

海英俊表示，台達電與供應商有長期供應關係，且台達電是供應商很重要的客戶，主要供應商在缺料時會優先供應台達電，真的缺料台達電也是最後幾個才缺的，截至目前為止，原物料供應還好，也沒有看到什麼材料有明確漲價，我們也跟供應商確定我們的下單不會給別人。

邱森彬表示，第1季營運未受缺料影響，第2季雖然供應商有價格上的調整，因為客戶也了解漲價趨勢，對公司毛利率及淨利率沒有太大影響。

美系外資最新報告指出，由於居家工作等需求持續，台達電及光寶科今年第1季營運優於季節表現，儘管面對銅等原物料上漲，部分IC元件供應緊張，台達電與光寶科因擁有長期供貨合約，出貨及淨利率未受太多影響，隨著電源需求增長及資料庫中心/伺服器升級，我們預期台達電及光寶科能受惠，今年收入年成長10%，就兩家公司，我們比較看好台達電，給予台達電目標價358元，光寶科目標價為57元。

(時報資訊)