市場研調機構TrendForce表示，因量增價跌的態勢持續，2020年第四季全球DRAM總產值僅增1.1%；今年第一季DRAM產品價格正式全面起漲，展望第一季市場將呈現量平價漲的走勢，整體DRAM產值可能較去年第四季小幅成長。

TrendForce表示，2020年第四季DRAM總產值達176.5億美元，季增1.1%。整體市況因2020年第三季下旬華為（Huawei）被列入出口限制清單，使中國智慧型手機品牌Oppo、Vivo、小米積極加大零組件採購力道，欲搶食華為市場，因而帶動第四季各家DRAM供應商出貨表現。然受到server(伺服器)業者持續庫存調節的影響，DRAM價格受到壓抑，多數原廠2020年第四季營收表現與上季差異不大，僅美光(Micron)受到營運天數不同而明顯下滑。

台廠方面，南亞科(2408)上季產品呈現量增價跌，其2020年第四季營收小跌0.7%，營業利益率隨著報價走跌而下降，由上季的13.5%進一步收斂至8.8%。華邦電(2344)NOR Flash的占比持續提升，以第四季營收季增0.8%來看，主要是NAND Flash業務受到壓縮，加上DRAM營收在利基型記憶體市況率先好轉而有所提升，然漲幅不高是因供貨有限而非需求不佳。力積電(6770)營收僅計自家生產之標準型DRAM產品，2020年第四季包含PMIC（電源管理IC）、Driver IC、CIS在內的邏輯產品需求暢旺，壓縮DRAM產能，使其DRAM營收下滑約1.7%。

TrendForce表示，三家台廠將重心擺在自身最具優勢的產品，各自強化所屬領域的競爭力，如南亞科積極開發1A/1B奈米製程，期能於2021年底前送樣；華邦持續精進DRAM新製程25奈米良率，產能擴建也以需求暢旺的NOR Flash為主；力積電在邏輯IC需求極佳的環境下，將持續產能滿載專攻毛利較高的邏輯產品代工。

展望2021年第一季，包括PC、mobile(行動)、graphics(繪圖)及consumer DRAM(消費型DRAM)的需求維持穩健。歷經兩季庫存調整，部分server DRAM業者重啟新一輪備貨，加上2020年12月初美光跳電事件影響，今年第一季DRAM產品價格正式全面起漲。TrendForce預估第一季將呈現量平價漲的走勢，由於是市況反轉的第一個季度，且仍位處淡季，估計量與價成長幅度不大，整體DRAM產值可能較去年第四季小幅成長。

展望2021年第一季，受到DRAM報價反彈的支撐，預計三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、美光三大原廠的獲利能力將觸底反彈，重啟新一波的上漲週期。

值得一提的是，以DRAM龍頭廠三星為例，其在報價底部的獲利水準仍達三成，規模相對小的南亞科有近10%的獲利，顯示DRAM產業在新進中國業者加入以前，都將在寡占格局下維持獲利的生態。

(時報資訊)