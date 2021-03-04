NB、遊戲機訂單強強滾，群電(6412)預估，第1季合併營收年增率可望達40%以上，有機會挑戰單季歷史新高，儘管IC元件缺料問題難解，群電總經理曾國華表示，公司努力加價備料，以因應客戶訂單需求，今年業績會比去年好；美系外資看好群電前景，目標價上調至100元。

零接觸經濟帶動去年全球NB出貨量大幅成長20%，群電因是NB電源主要供應商成為受惠者，加上公司積極衝刺高價值產品市佔率奏效，群電2020年合併營業收入達348.63億元，年增1.3%，創下歷年新高，營業毛利為64.19億元，年增13.9%，稅後盈餘為21.37億元，年增24.2%，創下歷年新高，每股盈餘為5.52元。

在NB及遊戲機等需求強勁下，群電第1季罕見淡季如旺季，今年前2月合併營收達64.44億元，年增63%，創下歷年同期新高；群電預估，今年第1季合併營收年增率可望達40%以上，有機會挑戰單季歷史新高。

曾國華表示，今年訂單沒有問題，公司深耕已久的高瓦數或高價值產品，包括：電競筆電、Type-C筆電電源、伺服器電源、智慧家庭電源以及智慧建築產品，5大產品線都有機會雙位數成長，今年營運變數在IC元件缺料，公司積極加價備料，以因應客戶訂單需求，今年業績會比去年好。

美系外資最新報告指出，群電去年第4季財報符合預期，由於NB及遊戲機強勁需求，公司預估，今年第1季年成長可達40%到45%，挑戰到單季歷史新高，目前訂單可見度達第2季末，且伺服器開始增溫，但控制IC等零組件短缺及銅價上漲可能影響電源廠出貨，所幸群電在零組件的掌握較多數同業好，我們預期群電第2季與第1季持平或略降，且公司將在第1季末到第2季初開始把原物料漲價成本轉嫁給客戶，對群電毛利率不會有嚴重的影響。

美系外資認為，群電今年營收具有約10%的良好年增率，且產品組合優化可望驅動利潤成長，加上吳江新廠產能貢獻，給予群電「建議買進」評等，目標價上調至100元，激勵群電盤中股價逆勢走高。

(時報資訊)