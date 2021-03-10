新冠疫情影響消費者購物模式，電商購物需求激增，企業數位轉型需求迫在眉捷，宏亞(1236)食品數位營運部經理王眾平說，公司目前正朝F2C(Factory to Consumer)邁進，過去透過經銷通路販售，無法精準掌握消費市場，在產品研發上風險較高，因此決定由電商出發，直接獲得消費者回饋，成為開拓產品線的重要依據，協助宏亞轉型成為以顧客為中心的品牌。

去年因疫情影響，結婚新人變少，影響喜餅銷售量，宏亞2020年營收16.37億元，毛利率28.61%，年減1.66個百分點，稅後純益18萬元，近於損益兩平。宏亞董事會決議，去年盈餘每股擬配發現金股利0.2元，6 月29日將舉行股東會。

宏亞成立已超過40年，擁有「77乳加」、「禮坊Rivon」等品牌，累積多年的會員資料，成為品牌煥新的重要驅動力。宏亞導入Cyberbiz系統平台，配合社群與數位行銷溝通，針對旗下禮坊過去門市累積數10萬的會員進行再行銷，活化客群刺激回購。而家喻戶曉的77乳加除了持續耕耘現有經銷通路，更透過開設線上官網發展自有通路，直向消費者市場，希望能更一步推升銷售業績。

針對食藥署宣布，明年元旦起，含餡巧克力的巧克力含量須達25%，且所有巧克力產品的植物油含量不得超過總重5%，否則不可以「巧克力」作為品名。宏亞食品表示，旗下大波露巧克力將配合新規定修改名稱，預計明年1月會以「大波露可可風味糖」新包裝重新上市，而另外的77乳加巧克力則已在105年已將「巧克力」三個字拿掉，因此明年上路的新制不受影響。

(時報資訊)